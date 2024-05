Mercato Lazio | sabato contro il Monza la chance per parlare di Colpani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Roma, 2 maggio 2024 – Mancano ormai solo quattro partite a fine stagione e ogni incrocio di campionato è una potenzialeper iniziare i primi approcci in vista delle trattative che animeranno il calcio in estate.lasarà ospite delnella trasferta del Brianteo che varrà per la trentacinquesima di Serie A. Una sfida dove i capitolini dovranno guardarsi dal talento dei biancorossi, in particolare da quello di Andrea, nelle ultime ore individuato come primo vero obiettivo didei biancocelesti nella prossima sessione di calcio. L'obiettivo è chiaramente quello di potenziare la zona dei trequartisti, aggiungendo un giocatore di piede sinistro dalla tecnica sublime alla formazione capitolina. In estate infatti la ...