Meloni | Crediamo nel Sud - non viva di sussidi ma di sviluppo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 2 maggio 2024) ROMA – Il decreto di riforma delle politiche di coesione punta a spendere “in modo certo e veloce” risorse “che servono a combattere i divari e le disparità tra i territori”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiain un video sui social in occasione del Primo maggio, sottolineando che si tratta di “una risposta tangibile e concreta a chi dice che a questo governo non starebbe a cuore il Mezzogiorno. E’ l’esatto contrario. Cicosì tanto che non vogliamodima vogliamo chedi lavoro e didimostrando finalmente il suo valore”. L'articolo L'Opinionista.