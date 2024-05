Meghan Markle delusa anche dalle sue amiche | ecco perché

(Di giovedì 2 maggio 2024)eclissatasue più care. La delusione della duchessa di Sussex non è passata inosservata in merito alla promozione del nuovo brand. Sembrerebbe, infatti, che nemmeno le persone più vicine a lei la stiano supportando così come avrebbe creduto.cosa sta succedendo. Nulla sembra filare liscio per. La duchessa di Sussex, infatti, oltre ad avere ancora molte incertezze sul suo ritorno a Londra al fianco del marito Harry e dei figli, sembrerebbe non aver alcuna soddisfazioni nemmeno con i suoi affari. L’attrice ha da poco lanciato il nuovo brand che vende prodotti casalinghi e non solo, ma purtroppo nulla va come previsto....

Re Carlo torna al lavoro, il principe Harry a Londra. E Meghan markle prepara le valigie per la Nigeria - Il principe Harry torna in UK per gli Invictus Games. Meghan markle, invece, si prepara per un tour in NIgeria. Leggi su Amica.it ...

L’elogio del “Telegraph” all’Abruzzo - A poca distanza c’è poi la città di Sulmona, conosciuta per essere la località natale di Ovidio e per la produzione dei suoi celebri confetti, che sono stati scelti anche per il matrimonio di Harry e ...

Kate, William rompe il silenzio: «Stiamo bene». Re Carlo torna in pubblico: «Il cancro Un piccolo choc» - La principessa di Galles Kate Middleton, 42 anni, continua la sua battaglia contro il cancro. Sulle sue condizioni di salute regna il totale riserbo. Tuttavia, pare che la duchessa di Cambridge stia..

