(Di giovedì 2 maggio 2024) 21.45 Nel mese di2024 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con undi 18.100 milioni, a fronte di un2023 che si era chiuso con undi 11.798 milioni. E' quanto fa sapere il ministero dell' Economia e delle Finanze in una nota.

Pagina 481350 - sottopagina 01 - 02/05 21:45 Mef: fabbisogno aprile sale a 18,1 mln 02/05 21:45 Mef: fabbisogno aprile sale a 18,1 mld 02/05 11:28 Dopo NY irruzione agenti in campus L.A. Continua a leggere>>

Gazprom non vende più gas all’Europa: perde 7 miliardi nel 2023, primo “rosso” in 24 anni - Fino al 2021, le esportazioni russe via gasdotto hanno coperto fino al 45 per cento del fabbisogno complessivo di gas dei paesi Ue. E così è stato fino a prima dell’invasione russa, grazie ad accordi ... Continua a leggere>>

Mef: il fabbisogno ad aprile sale a 18,1 miliardi - Nel mese di aprile 2024 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 18.100 milioni di euro, a fronte dei 11.798 milioni di aprile 2023. Lo fa sapere il ministero ... Continua a leggere>>