Me lo dica lei - sa per chi voto io? | Cacciari svela tutt - cosa scriverà sulla scheda

(Di giovedì 2 maggio 2024) Massimonon susa giri di parole e di fatto a Otto e Mezzo parla delle prossime elezioni Europee. Nella puntata andata in onda questa sera l'ex sindaco di Venezia spiega quali sono le sue intenzioni di: "Io per inerzia dovrò votare per il Pd. Milei - tuona rivolgendosi a Lilli Gruber - chedovrei fare? Per chi dovrei votare?". Insommaper spirito di appartenenza a una parte politica di fatto spiega quali sono i suoi piani in vista delle urne ma ha un giudizio molto severosegretaria del Pd, Elly Schlein: "Nessuno dalle parti del Pd ha spiegatovuol davvero fare per i temi principali della sinistra. Il lavoro e la coesione sociale. Nessuno ha spiegato dove intendono prendere i soldi per invertire la rotta sui salari, ad ...

