Maturità 2024 | messa a disposizione MAD per sostituzione commissari e presidenti I modelli

Il 19 giugno prenderà il via l'esame di Maturità 2024 con la prima prova scritta, seguirà la seconda prova e poi gli orali. In caso di assenza dei commissari gli stessi devono essere sostituiti e gli Uffici scolastici provinciali pubblicano i modelli MAD da utilizzare per l'invio della messa a ...

Per calcolare il voto finale all’esame di Maturità 2024, come da tradizione, basterà sommare i punti di credito ottenuti nel triennio, per un massimo di 40 punti, ai punteggi delle singole prove: 20 punti per la prima prova, 20 punti per la seconda prova e 20 punti per l’orale.Continua a leggere

