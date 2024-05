Mascalucia e S G La Punta - 53enne denunciato per guida in stato di ebbrezza | controlli a tappeto dei carabinieri

(Di giovedì 2 maggio 2024) Pubblicato il 2 Maggio, 2024 Un. Nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire ogni forma di illegalità diffusa, soprattutto nelle giornate di festa tra le ricorrenze del 25 aprile e 1° maggio, il Comando Provincialedi Catania ha disposto un piano straordinario di controllo su tutto il territorio etneo, con l’obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza e garantire in questo modo il sereno godimento delle vacanze ai cittadini e turisti, italiani e stranieri, che in numerosi hanno affollato la provincia catanese. L’attenzione deiè stata soprattutto rivolta, in quei giorni, alle zone di maggiore aggregazione, alle aree ed ai parchi commerciali, le chiese, i siti culturali e i locali d’intrattenimento, ma anche alle stazioni, alle fermate degli autobus e, in ...

Domani 2 maggio i funerali di Francesca Stornello - Si terranno domani, 2 maggio, alle ore 10 nella chiesa Cuore Immacolato di Maria a Cava D’Aliga, i funerali della 53enne Francesca Stornello morta in un incidente stradale avvenuto nel Cosentino ...

Continua a leggere>>

Educatore arrestato per una relazione con una 14enne: per il Riesame i domiciliari "non sono sufficienti" - All’educatore Andrea Davoli, arrestato l’estate scorsa con l'accusa di violenza sessuale su una 14enne reggiana durante degli esercizi spirituali a Rimini, gli arresti domiciliari «non sono sufficient ...

Continua a leggere>>

Atti sessuali con minore: per il Riesame “domiciliari non sufficienti” per l’educatore - REGGIO EMILIA – All’educatore di Comunione e Liberazione, Andrea Davoli, arrestato l’estate scorsa con l’accusa di violenza sessuale su una 14enne reggiana durante degli esercizi spirituali a Rimini, ...

Continua a leggere>>