Marsiglia-Atalanta - infortunio per Kolasinac | al suo posto Pasalic

(Di giovedì 2 maggio 2024) La gioia per il gol del vantaggio di Scamacca è stata immediatamente smorzata dall’di Sead, che si è accasciato al suolo al 15? della sfida, valida per la semifinale d’andata di Europa League. Il difensore bosniaco ha prima fatto una smorfia di dolore al termine di un’azione e si è poi buttato a terra per permettere l’intervento dello staff medico.è uscito dal campo piuttosto sofferente, toccandosi la gamba, ma non è chiaro che tipo diabbia né quale sia di preciso la parte del corpo interessata. Gasperini, già costretto a far fronte a un’emergenza in difesa, ha mandato in campo Mario, spostando Marten De Roon nella linea difensiva. SportFace.