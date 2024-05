Margherite - come si curano e cosa fare quando seccano

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 2 maggio 2024) Da bambini tutti ne abbiamo raccolti splendidi mazzolini da regalare alla mamma o da usare percoroncine nelle nostre belle giornate estive: lesono tra i fiori più comuni nei nostri prati, dove crescono spontaneamente. Sono facilissime da coltivare e non necessitano di particolari cure, quindi vengono spesso cresciute in vaso per dare un tocco di allegria a terrazzi e balconi. Scopriamo tutti i trucchi per avere una fioritura rigogliosa. Margherita, le caratteristiche della pianta La margherita (Leucanthemum vulgare) è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Asteracee, che include migliaia di specie diverse – tra cui molte varietà commestibilila lattuga, il tarassaco, il radicchio, il carciofo e il girasole. Originaria dell’Europa mediterranea e dell’Asia, è particolarmente diffusa alle nostre ...