Mantova cerca nuovi residenti anche con un contributo sull' affitto

(Di giovedì 2 maggio 2024) La città dei Gonzaga. Per questo il Comune ha pubblicato due bandi che prevedono per chi volesse trasferire la sua residenza in città une, il secondo, la possibilità di affittare a canone sociale 67appartamenti appena ristrutturati con i fondi di Pnrr. "Oggi - ha detto il sindaco Mattia Palazzi alla presentazione delle misure - uno dei primi problemi è l'aumento del costo degli affitti, il secondo riguarda i salari che non crescono da anni. Sui salari non possiamo fare nulla, ma sul costo affitti con questa misura agganciamo alla offerta di nuovo lavoro euna politica di incentivi per la residenza nel nostro Comune". Il primo bando denominato 'Benvenuto in città' offre 150 euro al mese per un anno ai ...