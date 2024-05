(Di giovedì 2 maggio 2024)si sposeranno il prossimo 13 maggio a Roma. Intervistata dal settimanale Chi, l'ex Miss Italia ha parlato del loro grande giorno, sempre più vicino: "Previsti 150, ci sarannotv". Il ballerino, per lei, è "l'esatta metàmela".

Manila Nazzaro svela alcuni dettagli del suo matrimonio con Stefano Oradei. I due si sposeranno a Roma il prossimo maggio e in merito all'idea di avere un terzo figlio dice: " Sarebbe un sogno che si avvera".Continua a leggere Continua a leggere>>

Manila nazzaro e le nozze con stefano Oradei: “Circa 150 invitati, anche nomi importanti della tv” - Manila nazzaro sta per sposare stefano Oradei. Le nozze si celebreranno il prossimo 13 maggio a Roma e l'ex Miss Italia si sta dedicando agli ultimi preparativi. Intervistata dal settimanale Chi, ha ...

Continua a leggere>>

Onorificenze:Regione a consegna Stelle merito del Lavoro in Prefettura - Trieste, 1 mag - L'importante onorificenza tributata oggi non è solo il coronamento di una carriera ma anche un importante testimonianza per le future generazioni dei valori del lavoro.à ...

Continua a leggere>>

Manila nazzaro, presto le nozze con stefano Oradei: «Lui è l'altra metà della mela». La data, la location, gli invitati: cosa sappiamo del matrimonio - Due giorni di pazzo nubilato a Montecarlo con le sue amiche. Quelle del cuore. Ora però basta divertirsi. Il prossimo 13 maggio Manila nazzaro si ...

Continua a leggere>>