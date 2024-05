Management dell’incertezza - come guidare un’azienda al successo in contesti complessi

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 2 maggio 2024) Una guida rivoluzionaria per ile una risorsa essenziale per i leader aziendali di oggi, con concetti e metodologie raccontati attraverso esempi concreti MILANO – Nel mondo dinamico degli affari, dove l’incertezza è la nuova costante, emerge la necessità di un nuovo approccio alin grado di rivoluzionare la gestione aziendale che non può più basarsi sul modello “command and execute”. Da questa sfida nasce il librodi Giuseppe Pasceri (in libreria dal 2 maggio 2024 per ROI Edizioni), un’autorità nel settore dell’amministrazione aziendale e manager di spicco nel campo delle aziende tech. Il titolo suonaun ossimoro, ma riassume la potenza della strategia proposta dall’autore: “In realtà ciò che appare complesso si semplifica se si divide in domini ...