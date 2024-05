Ma che ha combinato? | Palestina - Senza veli e manganelli Cosmo sconvolge il Concertone

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Una performance decisamente piccante, quella disul palco deldel Primo Maggio a Roma. Il musicista piemontese ha piazzato qualche provocazione sulle note della sua Tristan Zarra scaldando l'infreddolito pubblico della Capitale. La sua è una delle ultime esibizioni e l'autore di L'ultima festa ha pensato bene di osare sventolando una bandiera della. Dimostrazione di "fede politica" piuttosto telefonata e prevedibile, considerando il contesto che da sempre strizza l'occhio alla sinistra più dura e pura, sui temi italiani e internazionali. Ma non finisce qui, perché(al secolo Marco Jacopo Bianchi, 42enne di Ivrea che a "tempo perso" fa l'insegnante) si fa accompagnare anche da una ballerina strizzata in un completino decisamente striminzito e sexy, con décolleté in bellissima evidenza. ...