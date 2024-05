Luton Town vs Everton – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 2 maggio 2024) La sfida di venerdì 3 maggio sera in Premier League vede l’, già sicuro della sopravvivenza, affrontare al Kenilworth Road il, ancora in lotta per la permanenza in massima serie. Mentre i Toffees hanno prolungato la loro permanenza in Premier League battendo il Brentford per 1-0 lo scorso fine settimana, i padroni di casa sono a rischio retrocessione a causa della sconfitta per 2-1 contro il Wolverhampton Wanderers. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreUna serie di festeggiamenti da applausi può aver alimentato le speranze del...