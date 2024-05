Lumen | un mese ricco di musica e divertimento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 2 maggio 2024) Firenze, 2 maggio 2024 - Appuntamento al. Il sole estivo è ancora coperto dalle nuvole, ma per non farsi trovare impreparata l'associazione Icché ci Vah ci Vole ha deciso di scaldare i motori per tempo, offrendo unaperitivo in attesa della bella stagione: così, lo spazio culturale situato al Parco del Mensola di Firenze Sud risuona per quattro weekend di, creatività e partecipazione civica. Dunque, perché aspettare? Si parte subito in compagnia di tre ospiti speciali: domani sera, ecco il dj Cantefunk, con la sua selezione ricercata in vinile tutta da ballare, seguito sabato dall'eclettico duo in salsa sudamericana Tribal Clash, e domenica dalla scuola di circo Passe Passe e la sua nuova creazione "9 minuti e 40 secondi". Venerdì 10 sarà la volta del primo concerto live del ...