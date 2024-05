luca marengoni morto investito dal tram mentre andava a scuola: i compagni piantano un albero in sua memoria - I compagni di classe di luca marengoni hanno piantato un albero a scuola in sua memoria. luca aveva 14 anni ed è stato travolto e ucciso dal tram in via Tito Livio, a Milano, mentre pedalava diretto a ...

Continua a leggere>>