Luca Argentero e Cristina Marino si sono risposati alle Maldive? Un giorno - fors - vi racconterò anche questo

Leggi tutta la notizia su blog.libero

(Di giovedì 2 maggio 2024)hanno trascorso dei giorni magnificiinsieme ai loro bambini Nina Speranza e Noè Roberto e hanno documentato tutto sui rispettivi profili social dove hanno pubblicato storie e post romantici. Un’immagine pubblicata dall’attrice non è passata inosservata agli occhi dei fan che hanno ipotizzato che abbia risposato l’attore protagonisti della fiction di Rai1, Doc-Nelle tue mani., però, non ha svelato nulla,e, lo farà quando tornerà in Italia.si risposano?stanno tornando in Italia dopo una ...