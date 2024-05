(Di giovedì 2 maggio 2024) Ha chiuso ina 131,5il differenziale tra Btp e, contro i 131,6segnati in apertura e i 132,7 della chiusura di martedì scorso. In ribasso di 5,5al 3,85%il rendimento italiano, mentre quello tedesco ha ceduto 4,2al 2,53%.

Lo spread tra Btp e Bund in avvio è in calo . Il differenziale segna 131,6 punti dai 132,7 della chiusura di martedì. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,87%, quasi 4 punti base in meno dall'ultima seduta. Continua a leggere>>

Lo spread tra Btp e Bund in avvio è in calo . Il differenziale segna 131,6 punti dai 132,7 della chiusura di martedì. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,87%, quasi 4 punti base in meno dall'ultima seduta. Continua a leggere>>

Lo spread tra Btp e bund tedeschi chiude in calo a 131,5 punti - Ha chiuso in calo a 131,5 punti il differenziale tra Btp e bund tedeschi, contro i 131,6 punti segnati in apertura e i 132,7 della chiusura di martedì scorso. In ribasso di 5,5 punti al 3,85%il ...

Continua a leggere>>

Borsa: Milano chiude fiacca, balzo di Mps, pesante Stellantis - (ANSA) - MILANO, 02 MAG - Ha chiuso fiacca Piazza Affari (Ftse Mib -0,03% a 33.736 punti) la seduta del rientro dopo la pausa del 1 maggio, ...

Continua a leggere>>

La Fed lascia i tassi invariati - I rendimenti dei Titoli di Stato dell’Eurozona trattano in leggero calo con il costo di finanziamento del Btp decennale al 3,87% e del bund decennale al 2,56%. Lo spread si allarga lievemente a quota ...

Continua a leggere>>