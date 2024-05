Lo chic di primavera – gli ultimi 5 trend di moda femminile

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 2 maggio 2024) L’arrivo della bella stagione segna il ritorno nell’armadio di capi primaverili leggeri e freschi con i quali creare outfit nuovi e strepitosi! Vediamo dunque quali sono i 5 principalidiper la. Hai bisogno di ispirazione? Allora questo articolo può fare al caso tuo. Come si legge tra le pagine dei più famosi magazine di, le nuove tendenze fashion sono ben chiare e spaziano tra camicie oversize e corsetti, capi color burgundy e mini-abiti bianchi (meglio se trasparenti). La camicia oversize: un classico del guardaroba Must-have nel guardaroba di qualsiasi donna è sicuramente la camicia, che ritorna periodicamente in voga in tutte le sue forme e dimensioni. La sua eleganza senza tempo e la sua versatilità la rendono infatti un capo con il quale creare look ...