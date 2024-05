LIVE Roma-Bayer Leverkusen 0-1 - Europa League 2024 in DIRETTA | Wirtz porta in vantaggio i tedeschi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28? Gol di! Che errore di Karsdorp, il quale vanifica un ottimo recupero sbagliando il passaggio e regalando il pallone a Grimaldo. Il calciatore spagnolo serve al centro, che appoggia il pallone inda pochi metri.0-1. 27? Nooo. Si inserisce bene Karsdorp, che crossa basso verso il limite dell’area dove c’è Dybala. L’argentino sciola prima di colpire il pallone. 26? È Dybala a battere la punizione. L’argentino ha tirato verso la, ma il pallone non ricade in tempo e termina sopra la traversa. 25? La punizione è da posizione centrale a circa 35 metri dalla. Vedremo chi calcerà e se andrà verso la. 24? ...