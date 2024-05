LIVE Ginnastica artistica - Europei 2024 in DIRETTA | l’Italia vuole sognare in qualifica Derwael lontana dai fasti

Leggi tutta la notizia su oasport

10.50 Tra poco ci sarà la Spagna alla trave con Masferrer, Casabuena, Perez e Petisco. Sugli altri attrezzi arrivano punteggi di poco superiore ai 12, illlo è oggettivamente modesto. 10.48 Brassart dà una sterzata alla gara del Belgio con 13.533 alle parallele, per ora è prima nella specialità ma quando si esibiranno le big scivolerà indietro. 10.46 Il Belgio chiuderà con Brassart sugli staggi. 10.45 NINACADE! La nota di partenza non è quella dei giorni migliori (5.8), l'esecuzione non va oltre a 12.533. La Campionessa Olimpica è addirittura dietro alle quattro spagnole, non andrà in finale. 10.40 Vansteenkiste e Pinxten non ...