Lewis Hamilton vuole Adrian Newey in Ferrari | E’ in cima alla lista delle persone con cui lavorare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024) Pensare al futuro. È stata una conferenza stampa un po’ particolare pervigilia del sesto appuntamento del Mondiale 2024 di F1 a Miami (USA). Il britannico ha parlato davanti ai microfoni tanto di 2025, considerando il suo approdo indove potrebbeanche con il geniale progettista britannico,. Come annunciato ieri,lascerà il Gruppo Red Bull Technology nel primo trimestre del 2025, per concentrarsi già a partire da questa parte di stagione (2024) sullo sviluppo finale della prima Hypercar di Red Bull, la RB17. Stando a quanto è emerso, l’ingegnere più noto del Circus potrà unirsi a un nuovo team già nel corso del prossimo anno e dunque poter far valere le proprie idee nel 2026, annata del ...