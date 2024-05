L' Eroica Montalcino dedicata al Tour de France

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024)(Siena), 2 maggio 2024 - In cantiere l’ottava edizione dell’quest’anno aldee in programma domenica 26 maggio. Saranno migliaia i ciclisti presenti indossando le maglie di lana ispirate dai grandi campioni del ciclismo del passato e pedalando sulle biciclette d’acciaio che hanno scritto la storia del ciclismo eroico, lungo le magnifiche strade bianche della Val d’Orcia. “Questa edizione di, particolarmente ricca di iniziative ed eventi collaterali, èalche da lì a pochi giorni prenderà il via da Firenze - dichiara Franco Rossi, presidente diItalia – chi verrà apotrà ammirare il ...