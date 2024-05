Lens- Lorient – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 2 maggio 2024) Due squadre di Ligue 1 che lottano per obiettivi diversi nell’ultima parte della campagna si affronteranno venerdì 3 maggio quando ilaccoglierà ilallo Stade Bollaert-Delelis. I Sang et Or sono alla ricerca di un posto in Europa e sono attualmente a cinque punti dal Nizza dopo la sconfitta per 2-1 contro il Marsiglia, mentre ilsta cercando di salire sopra la linea di retrocessione, tre punti sotto questa linea dopo aver perso con lo stesso punteggio contro il Tolosa. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreIl tempo non è dalla parte del, che ha molto da recuperare nel tentativo di conquistare un posto in ...