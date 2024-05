Le proteste pro-Palestina nei campus americani - tra antisemitismo e nefandezze

(Di giovedì 2 maggio 2024) Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Centinaia di studenti che in queste ore si sono accampati presso la Columbia University per le proteste pro-Palestina sono stati sospesi . Una sospensione da parte dell'Università rende i manifestanti in questione non idonei alla laurea.Continua a leggere Continua a leggere>>

Unità speciali di polizia del Dipartimento di polizia di New York (NYPD) sono entra ti alla Columbia University per disperdere i manifestanti filo-palestinesi che avevano occupato un edificio del campus. La Columbia è l’epicentro delle Proteste pro-Palestina e gli studenti hanno votato per sfidare ... Continua a leggere>>

proteste pro-Gaza, 100 arresti all'Ucla. Biden: «Tuteliamo quelle pacifiche, non le violente. No all'antisemitismo nei campus» - Lo afferma Joe Biden rompendo il silenzio sulle proteste pro-Gaza nei campus americani. «Il diritto alla protesta non significa diritto al caos», ha sottolineato. In momenti come questo c'è sempre chi ...

Usa, caos nei campus. Biden dice no all'antisemitismo: "Linguaggio d'odio" - Le università degli Stati Uniti sono in subbuglio. Le forze dell'ordine hanno proseguito gli sgomberi e gli arresti di ...

Le proteste pro-palestina infiammano le università americane. Arrestati gli studenti della Ucla - Dopo gli arresti alla Columbia University di New York, la polizia di Los Angeles ha sgomberato il campus della University of California dopo un attacco all’accampamento dei manifestanti a supporto dei ...

