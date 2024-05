Le prossime 48 ore sono determinanti | Cateno De Luca - il bollettino dall' ospedale

(Di giovedì 2 maggio 2024) Non lascerà a breve l'dove è ricoverato. I medici "hanno valutato che sia ancora necessaria la degenza inperDe". Lo afferma una nota relativa alla condizioni di Salute del laeder di Sud chiama Nord e della lista Libertà. "Le48 ore - prosegue la nota - saranno importanti per valutare l'efficacia della terapia farmacologica in corso. Purtroppo, la notte trascorsa ha vistoDecombattere contro attacchi febbrili importanti. Al momento non è possibile prevedere una data per le dimissioni. Domani, sulla base dei risultati degli accertamenti, saremo in grado di fornire maggiori informazioni riguardo alla sua possibile dimissione". Intanto in vista del voto per le Europee, anche ...

