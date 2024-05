Le mie amiche parlano solo di biberon e pannolini - così ho deciso di non partire in viaggio con loro Lo sfogo della ragazza diventa virale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sposarsi e avere figli è un grande cambiamento di vita e quando un gruppo di amici vive la stessa esperienza insieme, questo è un ottimo modo per rafforzare il legame. Per altre persone però questi cambiamenti possono essere negativi, chi è single e frequentaamici fidanzati, o addirittura con figli, potrebbe sentirsi fuori luogo e stressato da continui racconto su. Qualche giorno fa, un’utente di Reddit ha raccontato un’esperienza simile che le è capitata nel suo gruppo di, in cui la maggior parte sono sposate o con figli. La, che sull’applicazione si fa chiamare Remarkable Lake410, hadi dire la verità alla sua comitiva e non fingere interesse per la vitamamma sposata. Fino ad annullare un...