Le infezioni del tratto urinario rendono la vita infelice | gli scienziati stanno trovando nuovi modi per affrontarle

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 2 maggio 2024) Affrontare ledelsenza antibiotici: nuove frontiere della ricerca Ledel(UTI) rappresentano un problema significativo, specialmente per le donne, che possono subire sintomi debilitanti. Con l’aumento della resistenza agli antibiotici, i ricercatoriconcentrando gli sforzi nello sviluppare approcci alternativi per prevenire e trattare le UTI. Un vaccino orale contro leurinarie: MV140 Il vaccino orale MV140, contenente quattro specie di batteri inattivati che causano le UTI, ha dimostrato, in uno studio, di prevenire con successo lericorrenti per un periodo eccezionale di nove anni. Il suo impatto potrebbe rivoluzionare il L'articolo proviene da News ...