Le forti piogge nel sud del brasile causano dieci morti e ventuno dispersi - Le piogge torrenziali hanno causato almeno dieci vittime nello stato del Rio Grande do Sul, nel sud del brasile, mentre ventuno persone risultano disperse, hanno annunciato le autorità locali. Leggi ...

Cronaca meteo diretta - Maltempo, allagamenti lungo strade di Milano dopo piogge della notte - Video - CRONACA, prime ore del mese di maggio caratterizzate dal maltempo in molte regioni del Nord e del Centro Italia. A Milano le abbondanti piogge della notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 maggio hanno ...

Cronaca mondo: alluvioni in brasile, almeno 10 vittime e diversi dispersi - Particolarmente colpito il Rio Grande do Sul. Nei giorni scorsi si sono registrate pesanti inondazioni su parte del brasile e in particolare sul Rio Grande do Sul, dove si contano almeno 10 vittime (d ...

