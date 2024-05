Le differenze tra 4K o UHD e 1080p con HDR

(Di giovedì 2 maggio 2024) È tutta questione di pixel. Ma anche di costi e di ottimizzazione dei flussi di produzione, soprattutto per quanto riguarda gli eventi in streaming, che vengono trasmessi sempre più spesso da OTT. La differenza tra 4K econ HDR è tecnica, ma anche di natura manageriale, soprattutto quando si parla di eventi dal vivo che utilizzano, in maniera alternata, l’una o l’altra tecnologia. LEGGI ANCHE > Il sillogismo imperfetto della rinuncia al 4K e l’aumento dei prezzi degli abbonamenti Differenza tra 4K e, vantaggi e svantaggi Indubbiamente, la tecnologia 4K risulta essere estremamente più avanzata in termini di qualità dell’immagine. La risoluzione 4K è di 3840 x 2160 pixel, mentreè costituito da 1920 x 1080 pixel, per un totale di un numero di pixel di quattro volte superiore a schermo. Ci sono altri vantaggi ...

Google Pixel 8 e 8 Pro ancora in offerta: tutti i modelli in sconto con prezzi a partire da 549€. Google Pixel 7a a 349€ - Collocati ai vertici assoluti dell'offerta Android attuale, i Google Pixel sono smartphone veramente validi, con aggiornamenti garantiti e puntuali ed una una componentistica veramente eccellente.

Continua a leggere>>

Lo sport in 4K sarà sempre più una chimera: largo al Full HD-HDR - Le partite della UEFA Euro 2024 in Germania, la finale della UEFA Champions League e altri eventi sportivi non meglio specificati non saranno trasmessi in 4K ma in 1080p con l’aggiunta dell’HDR.

Continua a leggere>>

Nintendo Switch 2, chi l'ha già toccata racconta le differenze rispetto all'attuale - Lo schermo sarà da 8 pollici e in 1080p. Altri rumor raccontano che Switch 2 poggerà sulla base di un chip Nvidia basato sull'architettura Ampere delle GPU RTX serie 30, che ci sarà la compatibilità ...

Continua a leggere>>