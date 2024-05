Lavagna - il branco aggrediva e rapinava giovani turist - quattro arresti dopo dieci mesi di indagini

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 2 maggio 2024) Erano stati accerchiati e aggrediti dalsul lungomare di Cavi di. Un incubo per trei ventenni che la scorsa estate erano in vacanza in Liguria: per quella rapina sono stati arrestatiresidenti proprio a. I carabinieri della stazione disono arriv