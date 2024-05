lautaro, dedica post scudetto alla moglie: “Mia compagna in questa bella follia” - Le parole di lautaro dedicate ad Agustina e pubblicate a corredo di una foto che li vede insieme affacciati su Piazza Duomo ...

Inter, Zanetti apre per Zirkzee: “Potremo farci un pensierino”, poi il commento su Lukaku - Nonostante sembrava che l'Inter si fosse defilata, Zanetti ammette dell'interesse per Zirkzee e riaccende l'entusiasmo nerazzurro.

lautaro Martinez: «Dedico la vittoria dell'Inter alla mia famiglia in Argentina e ai miei figli che sono la cosa più bella che ho. Ora piangerò» - lautaro Martinez le sue stelle le ha in casa ... Una vittoria mai messa in discussione grazie anche al suo capitano. Una vittoria dedicata a tutta la sua famiglia: «Dedico questa vittoria alla mia ...

