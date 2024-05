Latina Controlli ad Alto Impatto dei Carabinieri del Comando Provinciale A Sezze arrestato per droga un 33enne di origini romene

Cronache Cittadine VALMONTONE – I Carabinieri della Stazione di Valmontone coadiuvati dai militari dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia L'articolo Valmontone. Tre romeni in trasferta da Latina all’outlet per rubare capi di abbigliamento indossandoli a strati… ... Continua a leggere>>

Aggredito da un cane rischia di perdere una mano: la disavventura di un 72enne pontino - La mano maciullata da un cane: questo quanto successo ad un 72enne di Terracina che si era recato a casa di una persona per un consegna di cibo. Il padrone del cane è stato denunciato ...

Spaccio di eroina, 46enne arrestato dai carabinieri - Nel pomeriggio di mercoledì, a latina, i carabinieri della Stazione di latina Scalo hanno tratto in arresto un cittadino tunisino classe '78 per ...

Rissa e sparatoria, arrestato per spaccio fratello del ricercato - Nel corso di una serie di controlli straordinari disposti sul territorio di Sezze, come annunciato due giorni fa dal prefetto di latina Maurizio Falco nel corso dell'ultimo Comitato per l'ordine e la ...

