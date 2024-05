L’appello dell’UNICEF a Israele | “Rafah è la città dei bambini - attaccarla sarebbe una catastrofe”

La scorsa estate Ons Jabeur doveva vincere Wimbledon . Aveva battuto in serie Petra Kvitova, Elena Rybakina e Aryna Sabalenka, era alla sua seconda finale consecutiva e stava giocando benissimo quel suo tennis che ci sta benissimo sull’erba. Invece ha perso . E ha perso male come solo nel tennis ... Continua a leggere>>

Una scuola primaria ha celebrato la ricorrenza della Liberazione di Modena dall'occupazione nazista in modo speciale: i bambini , seduti composti e con la bandiera italiana sullo sfondo, hanno intonato a gran voce "Bella Ciao". Un momento che ha concluso un progetto storico realizzato in ... Continua a leggere>>

Dalla stampa estera (New York Post) a quella italiana (Fanpage): l’evento “Willy Wonka Experience” che si è tenuto il 24-25 febbraio a Whiteinch (Glasgow, Scozia) è stato un disastro. Genitori furiosi, figli in lacrime. E pensare che era stato presentato come un “viaggio pieno di creazioni ...

Continua a leggere>>