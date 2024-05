L’Agenda scuola - tutti gli impegni per non dimenticare Aggiornata con Fasce di complessità e Curriculum studenti sezioni carcerarie

(Di giovedì 2 maggio 2024)delle: la nota del Ministero con le modalità operative “di” per l’a.s. 2024/2025: riattivata la piattaforma. C’è tempo fino al 10 Maggio per aggiornare le informazioni Esami di Stato II ciclo: il documento del 15 Maggio, le guide normative e i compiti del DS e del DSGA Esami di L'articolo .

Certamen Latinum, sul podio nazionale anche una studentessa salentina - Giorgia Tramacere, 18 anni, di Leverano, frequentante la classe 5E del liceo classico "Giuseppe Palmieri" di Lecce, ha ricevuto il terzo premio per il carme “Floris elogium” ...

Leggi su (lecceprima)

Dallo Ied a Pontechianale: l’esperienza di un gruppo di studenti al rifugio Alevè - I ragazzi della sezione di Fotografia dell’istituto di design torinese hanno trovato in alta valle Varaita l’ispirazione per le loro tesi di laurea Un gruppo di studenti dello Ied di Torino ha svolto ...

Leggi su (cuneodice)

Uno Mattina, focus sulla Maturità alla Rai. Telecamere al liceo Redi e al Margaritone - Gli studenti dell'ITP e del Liceo Redi ad Arezzo protagonisti su Uno Mattina in famiglia, con focus sul cinema come strumento narrativo. Riprese in città e bellezze aretine in primo piano.

Leggi su (lanazione)