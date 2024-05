La vita che volevi - la nuova serie italiana Netflix sulla felicità che crediamo di volere | trailer e quando esce

La docuserie The Arch Project, realizzata per Roku, avrà come protagonisti Keanu Reeves e Gard Hollinger. Keanu Reeves, insieme a Gard Hollinger, sarà il protagonista di una docuserie, per ora intitolata The Arch Project, destinata a Roku. I due amici, co-fondatori di Arch Motorcycle, ...

Continua a leggere>>