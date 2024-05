La polizia entra nel campus dell'Ucla a Los Angeles - Le forze dell'ordine sono entrate nel campus dell'università Ucla a Los Angelese. Una troupe della Cnn presente sulla scena ha visto le forze dell'ordine entrare nel luogo in cui si erano messi i mani ...

New York, proteste pro-Gaza nelle università: irrompe la polizia a UCLA - La notte scorsa, circa 300 persone sono state arrestate durante un’operazione di polizia volta a sgomberare i campus della Columbia e del New York City College dai manifestanti pro-Gaza. Il sindaco di ...

