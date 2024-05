La lunga marcia delle lavoratrici madri L’intervento di Girelli

(Di giovedì 2 maggio 2024) La Festa del Lavoro offre l’opportunità di ricordare tappe significative della complessa e accidentata “” dei lavoratori e soprattuttoper ottenere adeguate opportunità di occupazione, in sicurezza e con dignitose retribuzioni. La neonata Repubblica esordì in materia approvando l’articolo 37 della Costituzione che recita: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”. Tappa “storica” di questo percorso fu la legge 26 agosto 1950, n. 860 sulla “Tutela fisica ed economica”. Essa ...

Lavoro, guerra e razzismo: in migliaia in corteo a Brescia per il Primo Maggio - È la festa dei lavoratori che riempie ancora una volta le piazze della città: sono le piazze che dicono no alla guerra, al lavoro che uccide, al precariato, a razzismo e sfruttamento, le piazze che ch ...

La lunga mano delle Big Tech sul giornalismo - CyberCultura - In margine al Festival perugino - “Il giornalismo può sopravvivere all'AI” è stato il titolo provocatorio di una delle presentazioni chiave al recente Festival Internazionale del Giorn ...

La lunga marcia delle donne: sul lavoro la parità resta lontana - Ma l’intenzione di Merlin è stata soddisfatta solo anni dopo, il 9 gennaio 1963, con la legge «Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio». Negli anni, le possibilità di ...

