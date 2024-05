(Di giovedì 2 maggio 2024) Prima del suo ingresso incontro il Real Madridè statodel Bayern Monaco per porre rimedio a un errore imperdonabile: per la fretta aveva sbagliato

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Alphonso Davies ha accettato di trasferirsi al Real Madrid dal Bayern Monaco quest’anno o il prossimo, secondo quanto riferito. Il nazionale canadese ha un contratto fino al 2025 con i campioni della Bundesliga, ma non è chiaro se riuscirà a ... Continua a leggere>>

davies salvato da una clamorosa gaffe in Bayern-Real: la scena è virale - Il difensore dei bavaresi 'salvato' dalla panchina prima di entrare in campo nella semifinale di andata della Champions League: i dettagli ...

Continua a leggere>>

La gaffe di alphonso davies, scende in campo con una maglia non sua: viene rincorso dalla panchina - alphonso davies dovrà mandare un cesto di ringraziamento alla panchina del Bayern Monaco per averlo salvato da una figuraccia in diretta mondiale durante la semifinale di andata di Champions League ...

Continua a leggere>>

È sempre Bayern Monaco-Real Madrid: davies infiamma il mercato - Il nome sul piatto rimane quello di alphonso davies, il cui destino è sempre sempre più lontano dalla Baviera, proprio andare a vestire la camiseta blanca nella sessione di mercato estiva. Se però la ...

Continua a leggere>>