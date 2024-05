La differenza è enorme | L' Eredità - il grave sospetto sulla ghigliottina di Francesca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) La campionessanon ripete l'impresa a L'e cade allanella puntata andata in onda questa sera, gioevdì 2 maggio. Al triello arriva la stessainsieme a due nuovi sfidanti. È una sfida mozzafiato. La campionessa assieme ad Azzurra, rispettivamente con 60.000 e 80.000 euro approdano alla sfida secca dei 100 secondi lasciandosi alle spalle Pietro che viene eliminato. “E' la terza sera consecutiva che la campionessa si trova a scontrarsi con uno sfidante completamente nuovo": ha fatto notare Marco Liorni introducendo il duello decisivo per metter piede allafinale. E alla sfida decisiva approda proprio. E le cinque parole-indizio sulle quali spendere il "minuto per pensare" sono state: ‘CHIEDERE', ‘SALITA', ‘AVVIAMENTO', ...