La corte Europea con l’Italia | Usa restituiscano la statua di Lisippo

(Di giovedì 2 maggio 2024) Roma, 2 mag – Ladei Diritti Umani ha infatti stabilito che l’Atleta di Fano,bronzea attribuita a, appartiene al “patrimonio culturale italiano” e che nell’acquistarla la Fondazione Getty – creata dal magnate del petrolio John Paul Getty per ammassare preziose opere d’arte provenienti da tutto il mondo – si è comportata scorrettamente perchè sapeva che(già dal 1977), stava cercando di riportarla in patria. Ladi Fano Lafu rinvenuta nel 1964 al largo delle Marche da un peschereccio italiano e ben presto trafugata grazie a una serie di compravendite che hanno generato, negli anni, diversi processi senza però mai produrre delle condanne. L’Atleta, dopo essere stato portato nella casa dell’armatore, fu prima ...

L'Italia ha tutto il diritto di confiscare e chiedere la restituzione della statua greca in bronzo dell'Atleta vittorioso attribuita a Lisippo attualmente nel museo della villa Getty a Malibu, in California. A stabilirlo è la Corte europea dei diritti dell'uomo respingendo, con unanimità, il ...

La Corte riconosce in modo inequivocabile i diritti dello Stato italiano sulla statua in bronzo rinvenuta nel 1964 nel mar Adriatico

Atleta vittorioso, la sentenza: Usa devono restituire la statua all'Italia - Lo ha stabilito all'unanimità la corte europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, nella sentenza relativa alla causa intentata dal J. Paul Getty Trust nei confronti dello Stato italiano. Per i ...

Acquaroli ringrazia Sangiuliano per l'Atleta di Lisippo - La sentenza della corte europea di Strasburgo ha riconosciuto un diritto sacrosanto, quello per la tutela del patrimonio culturale e artistico come scopo legittimo di una Nazione. L'auspicio è di ...

