La bolla morale della sinistra e l’era della polarizzazione affettiva

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il dibattito pubblico sembra sempre più pervaso da una profondache attraverso campagne dal sapore apocalittico dà sfogo ad una conflittualità politica in cui non si trova più un punto di mediazione ispirato alla moderazione e al buonsenso. Emerge, soprattutto a, un clima di conflittualità totale, che utilizza come principali strumenti la criminalizzazione e la ridicolizzazione nella dialettica politica. Divisioni e settarismi di natura sentimentale esono la cifra del clima diportato dal partyism tipico dello scenario italiano e statunitense. Sta studiando tali mutamenti sociali e fenomeni politici il professor Luigi Curini, politologo e docente dell’Università degli Studi di Milano. Il “partyism” FRANCESCO SUBIACO: Che cos’è il partyism? LUIGI CURINI: Il ...