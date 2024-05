Kate Middleton | l’hobby poco conosciuto della principessa del Galles

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 2 maggio 2024) Non è un segreto chesia molto sportiva. Ma c’è un’attività fisica che ama assolutamente e che ancora oggi genera sorpresa nel principe. La stessaha rivelato il suo hobby “folle” – che pratica anche al buio – durante la partecipazione al podcast di Mike Tindall, The Good, The Bad and The Rugby.ama praticare sport, e preferisce di gran lunga quelli che si praticano all’aria aperta. La moglie del principe William ha sempre colto ogni occasione possibile per mostrare la propria prestanza atletica. Dal tennis alla corsa, passando per il nuoto, ladelè inarrestabile nello sport. Prendendo parte al podcast di Mike Tindall, ha dichiarato: “Ricordo sempre di essere stata sportiva, di aver usato ...