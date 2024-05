JVC introduce quattro nuovi modelli di proiettori D-ILA

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 2 maggio 2024) JVCKENWOOD Corporation è lieta di annunciare il lancio diD-ILA di alta gamma: il DLA-NZ900/DLA-RS4200 e il DLA-NZ800/DLA-RS3200 Questisono in grado di riprodurre immagini con una risoluzione di 8K60p, offrendo un contrasto e una luminosità nativi superiori. Nuova generazione diJVC: immagini 8K e performance avanzate Ogni unità è equipaggiata con idispositivi D-ILA 4K esclusivi di JVC, ottimizzati ulteriormente nella loro terza iterazione per fornire un rapporto di contrasto nativo 1,5 volte superiore rispetto ai dispositivi convenzionali. In aggiunta, il fresco BLU-Escent Laser di JVC incrementa la luminosità e la vividezza, migliorando notevolmente le performance visive offerte da questi. Questi ...