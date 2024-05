Juventus - l'Arsenal torna su Vlahovic | pronta una super offerta

(Di giovedì 2 maggio 2024) Dusan, si riaccende la pista. Secondo le ultime voci che provengono dall`Inghilterra, riportate da Give Me Sport, l`è...

Genoa Primavera - juventus U19, designato l’arbitro della partita - L’Aia ha comunicato che la partita tra il Genoa Primavera e la juventus Primavera sarà diretta dal signor Giorgio Di Cicco di Lanciano. I guardalinee, invece, saranno Marco Porcheddu di Oristano e ...

Probabili formazioni 35ª giornata Serie A, Fantacalcio: titolari, indisponibili, infortunati, chi schierare - La 35a giornata di Serie A offre il big match juventus-Roma e diverse gare delicate come Cagliari-Lecce ed Empoli-Frosinone. L'Atalanta va a Salerno, la squadre campione sfida il Sassuolo. L'ex ...

Cosatti: “Thiago Motta in pole position per la juventus, ma sappiamo che…” - Francesco Cosatti, dagli studi di Sky Soort, ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri. Ecco quando sintetizzato da TuttoJuve.com: "Thiago Motta è un nome in pole position, un ...

