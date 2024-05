Juve | ufficiale il riscatto del Genoa per De Winter Cifre e condizioni

Resa nota la FORMAZIONE UFFICIALE per Juventus-Milan , con Pioli che sceglie Musah terzino e rimette Giroud titolare Alle 18 il Milan scenderà in campo all’Allianz Stadium per affrontare la Juventus, nella gara valida per la 34esima giornata di Serie A. I rossoneri arrivano a questa sfida dopo la ... Continua a leggere>>

ufficiale - Heidenheim, acquistato Sirlord Conteh per la prossima stagione - Con la salvezza praticamente già in cassaforte, l'Heidenheim sta già pensando al futuro. Il club tedesco ha ufficializzato l'acquisto di Sirlord Conteh, attualmente in forza al Paderborn, firmando un ...

Ranking UEFA, adesso è ufficiale: 5 squadre in Champions League per Serie A e Bundesliga

Il Parma torna in Serie A dopo tre anni: ufficiale la promozione dopo il pareggio contro il Bari - Dal prossimo anno il Milan tornerà quindi a sfidare il Parma.

