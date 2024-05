Judo - i tabelloni degli italiani al Grand Slam di Dushanbe | Tavano testa di serie n - Parlati dà forfait

(Di giovedì 2 maggio 2024) Alla vigilia della prima giornata di gara, in cui saranno protagoniste le categorie di peso leggere, è stato effettuato quest’oggi il sorteggio di tutti iper ildi2024, evento del World Tour diin programma da venerdì 3 a domenica 5 maggio che assegna un massimo di 1000 punti fondamentali in ottica ranking di qualificazione olimpica a Parigi 2024. In seguito aidi Christian(che aveva saltato i recenti Europei di Zagabria per un problema al ginocchio) e Martina Esposito, saranno 9 ika azzurri impegnati nella capitale del Tagikistan. Cominciamo da Veronica Toniolo, terzadinei -57 kg e ammessa direttamente agli ottavi con una probabile sfida alla ...

Quest’oggi è stata effettuata la cerimonia di sorteggio di tutti i tabelloni dei Campionati Europei 2024 di Judo , previsti a Zagabria da giovedì 25 a domenica 28 aprile. Una rassegna continentale estremamente importante per gli atleti ancora in lotta per la qualificazione olimpica verso Parigi, ... Continua a leggere>>

Calendario Europei judo 2024 oggi: orari domenica 28 aprile, tv, streaming, italiani in gara - Obiettivo podio difficile ma non così impossibile per l'Italia in vista del Team Event che chiuderà quest'oggi il programma dei Campionati Europei 2024 di ...

judo, Europei Zagabria 2024: Odette Giuffrida argento nei -52kg, Elios Manzi bronzo nei -66 kg - Si ferma in finale Odette Giuffrida agli Europei di judo che hanno preso oggi il via a Zagabria ... nostri portacolori impegnati in questa prima giornata di competizione. Nel tabellone riservato alle ...

Grande Elios Manzi, medaglia di bronzo con l’Italia per l’atleta santateresino agli Europei di judo – VIDEO - Medaglia di bronzo per Elios Manzi ai campionati Europei di judo in corso a Zagabria. Il judoka santateresino è riuscito a conquistare il gradino piu basso del podio nella categoria 66kg al termine di ...

