Jeans | i modelli che fanno tendenza e le ispirazioni dal web Il vademecum

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 2 maggio 2024) Flare, wide o mom fit. Ichee come indossarli nel 2024 per un look stiloso. Nomi da individuare e immagini da salvare Il trend delin tutte le sue varianti colore, lavaggio e diverse vestibilità è in continua ascesa. Dagli anni ‘80 ad oggi si è assistito ad un’evoluzione continua del capo casual, vero e proprio paese partout adatto a molteplici occasioni. Vidtorua Beckham ama indossarlo a zampa, Lady Diana prediligeva il modello mom fit a vita alta mentre le it-girl del momento ne tessono le lodi sui social sfoggiando look sempre nuovi con ipiù disparati. Tra i più gettonati degli ultimi anni c’è il wide leg – ovvero gamma larga – ma c’è un grande ritorno anche allo skinny indossato con slingback o ballerine traforate. Non manca il mom fit, ideale per chi vuole ...