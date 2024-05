Italian wine brands dice stop al teleselling A rischio il futuro di 44 lavoratori

(Di giovedì 2 maggio 2024) La riorganizzazione delle vendite a distanza dinella sede di Valle Talloria, a Diano D'Alba (Cuneo), fa tremare i sindacati di categoria Fai, Flai e Uila che hanno denunciato illavorativo per ben 44 dipendenti. La società quotata in Borsaa, che nel gruppo annovera la controllata Giordano Vini, in passato specializzata nel business delle vendite telefoniche di vino, ha annunciato una riorganizzazione della sede piemontese e il trasferimento del personale in provincia di Verona. Scatta lo spostamento in Veneto Il segmento delnegli ultimi anni è entrato in crisi perché i consumatori preferiscono acquistare i prodotti attraverso il canale internet. Questo cambiamento, secondo la società che nel 2023 ha registrato ricavi per 429 milioni di ...

