Istruttrice di fitness e blogger - ha 29 anni Dai suoi account su X e Snapchat si mostrava come una donna progressista che amava l' art - lo yoga e i viaggi Una donna che sosteneva la spinta modernizzatrice del principe ereditario Bin Salman È stata arrestata per i suoi hashtag contro la tutela maschile e per i suoi selfie senza abaya

(Di giovedì 2 maggio 2024) Accade nell’Arabia Saudita delMohammed Bin, il modernizzatore, paladino di importanti riforme per il Regno sia dal punto di vista economico e turistico, che sociale. Incluso l’allentamento del codice di abbigliamento per le donne. In un’intervista del 2019 Manahel al-Otaibi,die artista, ha detto, proprio grazie alle dichiarazioni del, si sentiva finalmente libera di esprimere le sue opinioni e di indossare ciò che le piace ». Oggi questadeve scontare undicidi carcere. Un tribunale antiterrorismo l’ha giudicata per sua «scelta di abbigliamento» e il suo «sostegno ai diritti delle donne». ...